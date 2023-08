Materiale 'rivoluzionario' controlla le onde in una 'Quarta Dimensione' sintetica

Gli scienziati hanno fatto una grande innovazione che si basa sul concetto di dimensione sintetica, dando vita a un nuovo metamateriale in grado di controllare in modo più efficace le onde meccaniche superficiali, aprendo la porta ad applicazioni davvero affascinanti.

Queste onde, che viaggiano lungo la superficie dei materiali solidi, sono presenti in molti processi, sia naturali che creati dall'uomo. La capacità di controllarle in modo più preciso potrebbe avere implicazioni rivoluzionarie in vari settori.

Guoliang Huang e il suo team dell'Università del Missouri hanno proposto una soluzione audace: utilizzare una dimensione oltre le tre convenzionali. "I materiali convenzionali sono limitati a sole tre dimensioni con un asse X, Y e Z", ha spiegato Huang. "Ma ora stiamo costruendo materiali nella dimensione sintetica, o 4D, che ci permette di indirizzare il percorso dell'onda energetica esattamente dove vogliamo che vada."

Queste dimensioni sintetiche trasformano le proprietà meccaniche in qualcosa che sembra una quarta dimensione geometrica. Se si prende un foglio di carta e lo si arrotola o lo si piega, si sta manipolando qualcosa che assomiglia a una struttura 2D in una 3D. Quindi, le dimensioni sintetiche sono un astuto stratagemma per sfruttare la matematica di una dimensione extra e ampliare il controllo del sistema.

Sebbene il campione creato sia di dimensioni ridotte, il team ritiene che sia possibile ampliarlo, offrendo applicazioni entusiasmanti sia nell'elettronica che nell'ingegneria civile, incluso lo sviluppo di materiali antisismici.