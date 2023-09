Questo nuovo materiale sabbioso scorre sfidando la gravità, ecco il video

I ricercatori della Lehigh University, negli Stati Uniti, hanno creato una sabbia che sembra sfidare la gravità scorrendo in salita. La rivoluzionaria scoperta potrebbe essere utile in innumerevoli applicazioni, dalla sanità all’agricoltura.

Il bizzarro movimento è stato scoperto casualmente mentre il team di scienziati stava conducendo ricerche sulla microincapsulazione, un processo che consente di conferire proprietà utili a minuscole particelle rivestite di materiali particolari.

Facendo ruotare un magnete sotto alcuni granuli polimerici ricoperti di ossido di ferro, questa specie di sabbia ha cominciato a spostarsi verso le pareti del recipiente che la conteneva, accumulandosi in alto. Quando non sono attivati dal magnete, i microroller si comportano come previsto e scorrono verso il basso (anche se le proprietà della sabbia non sono pienamente comprese).

Meravigliati dal fenomeno, gli scienziati hanno preso carta e penna per scoprire come ciò è possibile, scoprendo che, sotto la sollecitazione del magnete, il nuovo materiale si comporta come se avesse un coefficiente di attrito negativo.

Un singolo granulo non potrebbe mai compiere queste strane acrobazie. Tuttavia, il movimento collettivo e la loro capacità di aderire l'uno all'altro permettono ai granuli di lavorare insieme per arrampicarsi sui muri e salire le scale, come vedete nel video realizzato dai ricercatori.

I microroller potrebbero essere utilizzati per mescolare, separare materiali o spostare oggetti, trovando applicazione in un’infinità di tecnologie. "Stiamo studiando queste particelle fino allo sfinimento", dicono i ricercatori, "sperimentando diversi tassi di rotazione e diverse quantità di forza magnetica per capire meglio il loro movimento collettivo. In pratica conosciamo i titoli dei prossimi 14 articoli che pubblicheremo".