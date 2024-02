In un materiale spesso sei atomi viene trovato una strana forma di magnetismo

Una scoperta recente getta luce su un fenomeno che potrebbe riscrivere i libri di fisica. Più di mezzo secolo fa, il fisico giapponese Yosuke Nagaoka teorizzò un nuovo modo in cui un campo magnetico potrebbe manifestarsi, diverso dai modelli convenzionali di ferromagnetismo. Oggi potremmo aver trovato prove di questo fenomeno.

Questa teoria, rimasta a lungo un mistero, ha trovato conferma in un esperimento condotto da ricercatori dell'ETH Zürich, in Svizzera. Gli esperti hanno osservato un tipo di magnetismo mai visto prima in un materiale composto da soli sei strati atomici (non sarebbe la prima volta che viene creato un materiale così).

Questi strati, alternando semiconduttori sintetici, creano un effetto moiré, una sorta di griglia atomica che offre un nuovo palcoscenico per l'osservazione degli effetti quantistici degli elettroni. In questo scenario, gli elettroni si muovono in cerca della loro "posizione", generando un campo magnetico attraverso un meccanismo detto di magnetismo cinetico, una danza quantistica che sfida le nostre attuali comprensioni.

A differenza delle aspettative, il magnetismo emerge solo con un surplus di elettroni, creando brevi duetti noti come doublons, una scoperta che apre nuove prospettive sulla natura del magnetismo e sulle sue applicazioni future. Benché lontano dall'essere impiegato in tecnologie quotidiane, questo studio illumina sentieri inesplorati della fisica, promettendo rivoluzioni nel modo in cui comprendiamo e manipoliamo i materiali a livello quantistico.