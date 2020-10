Questo materiale trasparente molto simile al vetro è, in realtà, legno

Un team di ricercatori dell'USDA e diversi istituti di ricerca affermano di aver sviluppato del "legno trasparente", un materiale simile al vetro realizzato quasi interamente con il legno degli alberi. Secondo loro, questa nuova creazione è più forte, più sicura, più efficiente in termini di costi e più efficiente dal punto di vista termico.

Il problema con il vetro convenzionale è che, specialmente in una configurazione a pannello singolo, è un terribile isolante. La sua produzione può anche comportare un'impronta di carbonio pesante, emettendo circa 25.000 tonnellate all'anno, secondo una recente dichiarazione del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA).

Nel loro articolo pubblicato nel Journal of Advanced Functional Materials, i ricercatori affermano che il loro legno trasparente sia cinque volte più efficiente - dal punto di vista termico - del vetro. Creare questo nuovo materiale, inoltre, è anche un processo molto più "pulito". Per prima cosa, è realizzato con un albero di balsa sostenibile e a crescita rapida.

Il legno, successivamente, viene ossidato in uno speciale processo in cui viene utilizzata la candeggina e un polimero sintetico. Il materiale risultante non è solo virtualmente trasparente, ma si comporta più o meno come la plastica: può resistere agli urti molto meglio del vetro e tende a piegarsi e scheggiarsi come il legno invece di frantumarsi in pezzi.

Siamo davanti a qualcosa che verrà ampiamente utilizzato in futuro? Sopratutto per ridurre il consumo della plastica.