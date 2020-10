Matrioska marziana: un cratere dentro un cratere che si trova in un altro cratere

L'orbiter Mars Express dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha appena individuato qualcosa di insolito sulla superficie del Pianeta Rosso: tre crateri sovrapposti l'uno sopra l'altro, in una sorta di "Matrioska marziana". Le curiose foto della scoperta sono state pubblicate proprio nel sito dell'agenzia.

I tre crateri sono stati avvistati vicino all'antico emisfero meridionale di Marte, in un'area conosciuta come Noachis Terra. Gli scienziati ritengono che l'area sia stata bombardata dagli asteroidi circa quattro miliardi di anni fa, lasciandola punteggiata di crateri (il Pianeta Rosso è davvero pieno di queste depressioni, tant'é che gli esperti utilizzano l'intelligenza artificiale per scovarli).

Il fatto che questi crateri siano così antichi li rende oggetto di studio particolarmente interessante per gli scienziati, poiché analizzarli potrebbe rivelare segreti sulla storia e l'evoluzione del pianeta. Gli scienziati suggeriscono che il triplo cratere potrebbe essere stato formato da un asteroide che si è diviso in tre prima di schiantarsi sulla superficie.

Un'altra spiegazione - molto meno probabile - potrebbe essere che tre asteroidi separati abbiano colpito la superficie del pianeta quasi esattamente nello stesso punto. Una scoperta del genere, comunque, ci dà molte informazioni: ad esempio, l'atmosfera di Marte quattro miliardi di anni fa sarebbe dovuta essere molto più densa (di quanto non lo sia ora) per essere stata in grado di rompere una simile roccia cosmica durante la sua discesa.

Il cratere più grande (che potrete osservare al meglio in calce alla notizia) misura 45 km di diametro, mentre il più piccolo 28 km.