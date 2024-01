Mattarella incontra Bill Gates al Quirinale: ecco di cosa si è discusso

Non c'è stato solamente l'incontro con Giorgia Meloni relativo al tema dell'intelligenza artificiale nell'agenda della permanenza italiana di Bill Gates. Il fondatore di Microsoft, ora nella veste di Presidente della Fondazione Bill & Melinda Gates, ha infatti incontrato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il momento della stretta di mano si può vedere in un video pubblicato sul canale YouTube Presidenza della Repubblica Italiana Quirinale nella giornata del 19 gennaio 2024. In quest'ultimo contesto non vengono illustrati i temi trattati durante l'incontro, ma sono fonti come Il Messaggero a riportare che si sarebbe discusso più che altro della "situazione che vive il continente africano".

D'altronde, vale la pena ricordare che la Fondazione Bill & Melinda Gates è da lungo tempo impegnata su questo fronte. Non si tratta solamente di tecnologia e di come questa può avere un impatto sulla società, ma anche di questioni di salute. Per intenderci, qualche anno fa non è passato inosservato un progetto relativo a un wc che funziona senza acqua e senza fognature.

In ogni caso, ad accompagnare Gates nell'incontro con Mattarella c'erano, come indicato in un comunicato ufficiale del Quirinale, Beatrice Nere (Vice Direttrice Europa Fondazione Bill & Melinda Gates) e Julia Renaud (Rappresentante della Fondazione Breakthrough Energy). Per il resto, potreste magari voler dare un'occhiata al portale ufficiale della Fondazione Bill & Melinda Gates per conoscere ulteriori progetti associati a quest'ultima.