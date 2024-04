Matteo Salvini elogia Starlink: Elon Musk lo ringrazia in italiano

Già in passato ci sono stati scambi social tra Elon Musk e Matteo Salvini (e non sono mancati anche incontri dal vivo), ma è sempre interessante constatare come tra i due ci sia un certo feeling. Nelle ultime ore, infatti, Musk ha ringraziato Salvini in italiano.

Lo scambio, come ben potete immaginare, è avvenuto sul social network X (ex Twitter). In realtà, però, tutto parte da un'intervista concessa da Matteo Salvini a Libero, pubblicata a inizio aprile 2024 e firmata dal direttore Mario Sechi. È Andrea Stroppa, data analyst italiano fedele a Musk, a riportare un estratto dell'intervista in cui Salvini, da Ministro delle Infrastrutture, elogia l'imprenditore.

Musk viene definito "una persona affascinante" e secondo Salvini "avere uno come Musk che investe in Italia è importante". Gli elogi non si fermano alla figura dell'imprenditore, dato che Salvini afferma: "da Ministro delle Infrastrutture mi farebbe molto comodo avere Starlink nelle aree attualmente disconnesse". Ricordiamo che proprio di recente è stato lanciato in Italia un nuovo abbonamento per l'Internet satellitare di Starlink (servizio offerto da SpaceX).

La risposta di Musk, arrivata al post di Stroppa, è in italiano: "Grazie". Non è mancato un successivo post di Salvini, in cui si legge: "Riportiamo buonsenso e concretezza in Occidente. Avanti con il vento del cambiamento".

Nel frattempo, Elon Musk non è più l'uomo più ricco del mondo.

Su JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti di oggi.