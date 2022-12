Matter si espande ancora: ora è compatibile con smart device Google e Nest

Il supporto allo standard Matter per la domotica si sta ampliando a macchia d'olio: dopo essere stato implementato su molti dispositivi Amazon, oggi scopriamo che Matter è arrivato sugli smart device di Google compatibili con Google Home e Nest, che potranno essere usati come degli hub per gestire tutti i prodotti supportati da Matter.

Stando a quanto spiegato da un post sul blog di Google, Matter è disponibile su device Nest e Android da oggi, e viene scaricato in automatico da tutti i dispositivi connessi, senza la necessità di installare alcun aggiornamento. Tra i prodotti compatibili con il nuovo standard "universale" per la domotica e la smart home troviamo Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub di prima e seconda generazione, Nest Hub Max e Nest Wi-Fi Pro.

Sempre nelle scorse ore è infatti iniziato il rollout di Matter per smartphone Android, che ora possono essere abbinati tramite fast pair a tutti i dispositivi Matter connessi alla rete di casa "velocemente come faresti per un paio di cuffie". Inoltre, la funzione permetterà anche di collegare facilmente i device connessi alle app e ai sistemi di gestioni smart della casa, semplificando l'impostazione di routine, programmi e automazioni.

Matter, come alcuni ricorderanno, è in fase di sviluppo dal 2019 presso la Connectivity Standard Alliance, di cui la stessa Google fa parte. Oltre alle già citate Big G e Amazon, anche Samsung ha implementato Matter sui suoi smart device: al momento, tra le aziende che ancora non hanno adottato lo standard troviamo Apple, che per ora non ha reso compatibile HomeKit con Matter.

Intanto, comunque, il numero di dispostivi compatibili con Matter è ancora basso, ma Google e i principali partner della Connectivity Standard Alliance sono certi che le cose cambieranno tra fine 2022 e inizio 2023, quando dovrebbero arrivare sugli scaffali dei negozi una lunga serie di device che supporteranno il nuovo standard per la smart home fin dal lancio.