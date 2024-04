Quanti mattoncini LEGO servono per schiacciare il mattoncino alla base?

Quanti mattoncini impilati sono necessari per distruggere quello alla base? La domanda, apparentemente semplice, ha stimolato gli ingegneri dell'Open University, su sollecitazione del programma BBC "More or Less", a indagare scientificamente la questione.

Utilizzando una pressa idraulica per testare la resistenza di un mattoncino LEGO 2x2, gli ingegneri hanno scoperto che la sua capacità di sopportare la pressione è stupefacente.

Il piccolo mattoncino di plastica ha resistito a una forza di 4.240 Newton, equivalente a un peso di circa 432 kg, prima di cedere. Questo fenomeno, definito dagli scienziati come "fallimento plastico", dimostra che il materiale si deforma senza ulteriori aumenti del carico.

Dopo accurati calcoli, è emerso che un singolo mattoncino può teoricamente sopportare la pressione di 375.000 mattoncini impilati, formando una torre alta quasi 3.5 km – più alta della montagna più elevata in Spagna e sufficiente per raggiungere le altitudini tipiche delle piste da sci alpine.

Questa scoperta non solo conferma l'eccezionale qualità dei mattoncini LEGO, ma pone anche le basi per riflessioni più ampie sulla resistenza dei materiali e le applicazioni ingegneristiche (sapete che sono anche un ottimo investimento?).

Tuttavia, costruire una torre di LEGO di tale altezza rimane un'impresa impossibile nella realtà, a causa delle inevitabili deviazioni strutturali che si verrebbero a creare con l'incremento dell'altezza.

Un sogno ingegneristico affascinante, ma destinato a rimanere teorico, come confermato anche da Duncan Titmarsh ed Ed Diment, esperti costruttori di LEGO, che hanno riconosciuto l'impossibilità pratica di un tale progetto.

A proposito, se avete questo singolo pezzo LEGO vale una fortuna.

Su Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti di oggi.