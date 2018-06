Maturità 2018: la Polizia Postale setaccia il web contro le fake news

La piaga delle fake news minaccia il regolare svolgimento delle prove per la Maturità 2018. Sono molti, infatti, gli studenti che sperano di trovare le tracce su internet già la sera prima, in modo tale da prepararsi al meglio il tema di italiano.

In campo quest'anno entrerà anche la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che in collaborazione con il portale Skuola.net, per il decimo anno consecutivo si appresta a lanciare la campagna "Maturità al Sicuro", allo scopo di eliminare il fenomeno delle fake news, le bufale, e le leggende metropolitane che puntualmente si spargono sul web nelle ore precedenti alla maturità. Ma soprattutto, allo scopo di rendere quella che è a tutti gli effetti un'esperienza di vita, quanto più tranquilla possibile.

Questa campagna si servirà degli strumenti più utilizzati dai giovani per veicolare i messaggi di sensibilizzazione, ma anche aiutare i ragazzi ad affrontare le prove con maggiore serenità. E' stato anche realizzato un video in cui alcuni maturandi hanno fatto uno scherzo telefonico ai propri genitori, offrendo loro di acquistare le tracce della maturità per i figli.

Il filmato è servito anche come "campione" di uno studio, in quanto ha dimostrato che i genitori sono più propensi a diventare vittime del fenomeno delle fake news rispetto ai figli.

“L’esame di maturità è un appuntamento molto importante per i ragazzi e per questo è necessario che mantengano la serenità necessaria per affrontare gli esami senza problemi confidando nei propri mezzi e nella preparazione che hanno ricevuto durante gli anni passati a scuola, senza cercare scorciatoie truffaldine che comporterebbero solo l’esclusione dalla prova d’esame. Le false notizie relative alla diffusione anticipata delle tracce d’esame in rete possono portare invece sterili distrazioni e in un momento come questo, si corre il rischio di perdere la concentrazione necessaria e tempo prezioso” ha affermato Nunzia Ciardi, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, la quale ha annunciato che la notte prima degli esami, gli operatori del commissariato di Polizia online saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande e dubbi su eventuali notizie che circolano in rete.