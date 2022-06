Maturità 2022, tra le tracce anche l'iperconnessione: un saggio sui rischi della rete

E’ iniziata oggi la Maturità 2022 per milioni di studenti, dopo due anni di pandemia. Tra le tracce d’Italiano proposte dal Ministero dell’Istruzione ce n’è anche una che tocca da vicino il mondo della rete e tecnologia.

Come riporta Ansa, infatti, agli studenti è stato proposto uno stralcio del saggio “Tienilo Acceso” di Vera Ghana e Bruno Mastroianni, riguardante i rischi della rete ed in materia di web reputation.

“Tienilo acceso: posta commenta condividi senza spegnere il cervello” è il titolo del saggio che chiede ai maturandi se durante il loro percorso hanno mai avuto modo di affrontare questi temi e riflettere sulle potenzialità ma soprattutto i rischi del mondo iperconnesso in cui viviamo oggi, dove la rete è sempre più centrale.

Gli studenti che scelgono tale traccia dovranno anche argomentare il proprio punto di vista sulla cittadinanza digitale, sempre in base alle loro esperienze, abitudini e sensibilità. Del tema si parla ormai da tempo immemore ed anche esperti e studiosi de settore si sono più volte confrontato sui rischi e benefici.

Tra le altre tracce che vanno a comporre la prova d’Italiano troviamo Pascoli e Liliana Segre, ma anche il vincitore del Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi. Confermate anche le previsioni sul Covid ed ambiente, che entrano nella maturità come ampiamente messo in preventivo da molti.