Mauna Loa, il vulcano più grande del mondo, sta per svegliarsi

La Big Island delle Hawaii ospita la bellezza di ben cinque vulcani che fuoriescono dall'Oceano Pacifico. Qui si trovano dei vulcani da record: il Kilauea, uno dei più attivi del mondo, e il Mauna Loa, semplicemente il più grande vulcano del mondo.

Quest'ultimo è esploso l'ultima volta nel 1984 e, secondo il parere degli esperti, potrebbe risvegliarsi da un momento all'altro. Nelle ultime settimane, infatti, l'Hawaii Volcano Observatory (HVO) ha registrato oltre 200 terremoti di piccole dimensioni sotto il Mauna Loa. Attività nelle ultime settimane che hanno tutte portato a un aumento del flusso di basalto nel sistema di stoccaggio superficiale del vulcano.

Ciò significa che il Mauna Loa si sta risvegliando gradualmente. Non accadrà sicuramente nell'immediato, ma si tratta di un evento che deve essere ben pianificato dalle autorità del luogo. Particolarmente esposte sono le regioni sulla sponda occidentale dell'isola, situata a sud del principale centro turistico di Kailua-Kona, dove le colate laviche potrebbero raggiungere l'oceano e le regioni abitate in poche ore.

Sono tantissimi gli abitanti che hanno già iniziato a fare le valigie in caso di eruzione del vulcano. Fortunatamente un'eruzione non significa necessariamente "disastro", poiché la lava potrebbe fuoriuscire anche dall'altra parte dell'isola, ovvero quella disabitata. Insomma, si può solo sperare che, quando avverrà, l'eruzione non abbia nulla di catastrofico.