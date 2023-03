Maurice Tillet, il lottatore di wrestling francese che potrebbe aver ispirato Shrek

Shrek è sicuramente un film animato molto amato da grandi, piccini e dagli utenti del web. Non sorprende, quindi, che sia l'unico personaggio di Dreamworks che può essere trovato nelle stelle sulla Hollywood Walk of Fame (Disney ne ha sette). Tuttavia, sapete che il personaggio inventato potrebbe essere stato ispirato a Maurice Tillet?

Negli anni '40, Maurice divenne famoso come wrestler in Francia (era chiamato "l'angelo francese"). I suoi genitori erano francesi, ma Tillet nacque in Russia e, durante la rivoluzione, sua madre si trasferì definitivamente nel Paese dei Lumi.

Nonostante la sua carriera da lottatore, Maurice conseguì una laurea in giurisprudenza ed entrò a far parte della Marina francese per cinque anni. L'uomo decise di non diventare un avvocato a causa della sua condizione, ovvero l'acromegalia, solitamente causata da un tumore benigno della ghiandola pituitaria, con conseguente crescita eccessiva e ispessimento delle ossa (anche Andre the Giant, altro famoso lottatore, aveva la stessa condizione).

All'età di vent'anni, Tillet notò un gonfiore ai piedi, alle mani e alla testa e, dopo aver visitato un medico, gli fu diagnosticata la malattia. Nel febbraio 1937, Tillet incontrò Karl Pojello a Singapore e quest'ultimo convinse Tillet a entrare nel business. Maurizio fu due volte campione del mondo dei pesi massimi nell'American Wrestling Association e venne soprannominato anche "l'inarrestabile" poiché rimase imbattuto per un periodo di diciannove mesi consecutivi.

Attualmente non sappiamo se la Dreamworks si fosse ispirato a Tillet per Shrek, poiché la casa di produzione cinematografica non ha mai confermato le voci.