Maxi-aggiornamento per YouTube: arrivano più di 30 nuove funzioni, ecco le principali

L'ultimo aggiornamento di YouTube su PC ha introdotto un avviso anti-adblock per gli utenti. Ora, però, arriva un nuovo update per la piattaforma di streaming video più popolare al mondo, e questa volta YouTube si è concentrata sulle nuove feature: sono più di 30 le novità in arrivo tra smartphone, PC e TV. Ecco le principali.

Come spiega un post sul blog di YouTube, il servizio di streaming video di Google ha lanciato "più di tre dozzine di nuove funzioni e aggiornamenti di design per aiutarti ad ottenere il massimo da YouTube. Che tu stia guardando dei video o li stia creando, ecco alcune delle novità che più amiamo". Tutte queste nuove feature, come ha spiegato YouTube, sono già in fase di rollout in tutto il mondo: prima di poterle utilizzare, insomma, potrebbe volerci ancora qualche giorno, ma non ci sarà troppo da attendere.

Su smartphone, per esempio, arriverà la funzione "stable volume" per l'audio dei video: essa potrà essere attivata dalle impostazioni dei video (ma sarà attivata di default fin dal rollout) e ridurrà le differenze troppo ampie in termini di volume tra parlato, musica e audio di sottofondo, migliorando la vostra esperienza di ascolto. Parallelamente, verrà lanciata anche la funzione "press to 2x", il cui nome è piuttosto autoesplicativo: tenete premuto lo schermo e la velocità di riproduzione del video raddoppierà.

L'altra novità di peso è l'introduzione della nuova tab "You" su YouTube. Quest'ultima unirà diverse altre tab già presenti sul social network, come la cronologia, la Libreria delle playlist e la sezione "Guarda più Tardi". La nuova sezione arriverà già nelle prossime ore sia su mobile che web e tablet. In calce trovate un'immagine di confronto diffusa da YouTube tra le vecchie tab e quella più recente.

Infine, ora ci sarà la possibilità di far illuminare il pulsante "Like" o "Iscriviti" quando uno YouTuber pronuncerà le due parole nel proprio video. Il cambiamento è di puro design, ma segnerà la vostra esperienza su YouTube: quando il vostro canale YouTube preferito (come quello di Everyeye, per esempio) vi esorterà a "iscrivermi al canale e lasciare like" i due pulsanti inizieranno a luccicare per qualche secondo, indicandovi dove appoggiare il dito per supportare i vostri creatori di contenuti preferiti.