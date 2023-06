Maxi causa delle etichette musicali contro Twitter: accusata di aver violato il copyright

A poche ore dalla prima lettera del nuovo CEO di Twitter, Linda Yaccarino si ritrova sulla scrivania subito un grattacapo non di poco conto. La National Music Publishers Association (NMPA) ha infatti fatto causa al social network per conto di 17 etichette discografiche che rappresentano i più importanti artisti del settore.

L’accusa, presentata in una documentazione depositata presso il Tribunale Federale del Tennesee, sostiene che la società “alimenta la propria attività con innumerevoli copie contraffatte di composizioni musicali, violando i diritti esclusivi degli editori e di altri ai sensi della legge sul copyright”.

I legali hanno anche presentato un elenco di 1700 brani, visualizzabile attraverso questo indirizzo, e chiesto fino a 150mila Dollari per ogni violazione. Ad essere impattati sarebbero principalmente i video che sfrutterebbero le canzoni in questione. Per l’accusa, Twitter avrebbe fatto leva sull’utilizzo di tali video per incrementare il suo valore aumentando il tempo trascorso dalle persone sul sito. L’NMPA afferma anche che Twitter non sarebbe riuscito a rimuovere i contenuti nonostante le notifiche.

Nella causa viene evidenziato come il problema preceda l’acquisto di Twitter da 44 miliardi di Dollari da parte di Elon Musk, che è stato finalizzato lo scorso anno. Tuttavia, la nuova proprietà è accusata di non aver voluto concludere accordi di licenza con le case discografiche a causa degli elevati costi.

In uno stralcio della documentazione viene anche citato un tweet di Musk che accusa il Digital Millennium Copyright Act di essere “una piaga per l’umanità” ed “eccessivamente zelante”.

Interpellato da The Verge,Twitter non ha risposto ad una richiesta di commento.