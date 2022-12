Maxi-leak in casa Google: svelata la roadmap smartphone fino al 2025

Mentre si svelano i primi dettagli su Google Pixel 7a e Pixel 8, un nuovo, enorme leak sembra far luce sull'intera lineup di Google dal 2023 al 2025 nel settore smartphone, svelandoci anche un paio di sorprese tra i prodotti che Big G potrebbe annunciare nei prossimi mesi (e nei prossimi anni).

Il leak arriva dai colleghi di Android Authority, e conferma che il primo smartphone Google del 2023 sarà Pixel 7a, che ha nome in codice "lynx" e che verrà lanciato nel corso del Google I/O del prossimo maggio, come ormai da tradizione per la linea "a" di telefoni del colosso di Mountain View. Ciò che risulta invece più interessante è che anche Pixel Fold arriverà a maggio, e non a inizio 2023 come molti pensavano.

Più avanti nel corso del 2023, Google lancerà Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Stando al leak, il modello base di Pixel 8 sarà leggermente più piccolo del Pixel 7 vanilla di attuale generazione, mentre Pixel 8 Pro sarà pressoché identico a Pixel 7 Pro, sia per design che in termini di specifiche. Tuttavia, il nuovo top di gamma di Big G avrà un chipset Tensor G3 sviluppato da Google e Samsung.

Nel 2024 sarà la volta di Pixel 8a, forse. Diciamo "forse" perché sembra che Google non abbia ancora deciso se mantenere annuali le uscite dei propri midrange o se virare verso un rilascio biennale, un po' come fa Apple con gli iPhone SE. Inoltre, pare che Pixel 8a costerà circa 50 dollari in più di Pixel 7a e 6a, attestandosi sui 500 Dollari come prezzo di partenza negli Stati Uniti.

Sempre nel 2024, poi, arriverà la lineup Pixel 9. Pare che la linea Pixel 9 conterà tre device, e non due come ormai da tradizione: ci saranno infatti Pixel 9, Pixel 9 Pro e un terzo modello della linea Pro, che unirà le caratteristiche tecniche del top di gamma con un form factor più compatto e uno schermo da 6,3". Tutti e tre i device useranno un chipset Tensor G4.

Infine, nel 2024 arriverà un nuovo smartphone pieghevole, che potrebbe essere un telefono "a conchiglia" o un successore di Pixel Fold, qualora quest'ultimo dovesse avere successo. I piani di Big G per il 2025, invece, sono più fumosi: se Pixel Fold avrà successo, anche nel 2025 vedremo uno smartphone pieghevole (il clamshell di cui sopra o Pixel Fold 2); se invece il foldable non raccoglierà il consenso del pubblico ci troveremo davanti ad una linea Pixel 10 con quattro device anziché due (o tre). Questi ultimi saranno due modelli "base", rispettivamente con schermo da 6,1" e da 6,7" e due modelli "Pro" con schermo da 6,3" e da 6,7".