Maxi-leak per la console portatile di MSI: online nome, immagini, specifiche e benchmark

Il primo teaser della console portatile di MSI - una diretta concorrente per ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go e Steam Deck - è arrivato solo nelle scorse ore, confermandoci che l'handheld sarà presentato al CES 2024. Ora, però, un leak ha svelato immagini e scheda tecnica della portatile MSI, che dovrebbe chiamarsi MSI Claw.

Il noto leaker wxnod ha infatti pubblicato su X un poster promozionale di MSI Claw, destinato con ogni probabilità al mercato cinese. Dando un'occhiata all'immagine, possiamo vedere che il design della console è decisamente simile a quello di ROG Ally e di Steam Deck, con due stick analogici contornati da anelli RGB, la classica pulsantiera ABXY, un crocino direzionale e alcuni pulsanti ai lati dello schermo e, anche se poco visibili nel poster, due coppie di tasti dorsali.

Secondo i colleghi di Tom's Hardware, comunque, MSI Claw e ROG Ally saranno molto simili, se non quasi identiche. La disposizione dei pulsanti sembra infatti la medesima, e lo stesso vale per il form factor della console, per le dimensioni dello schermo e persino per la posizione del logo del produttore al di sotto del display. Persino il design del sistema di raffreddamento dei due handheld dovrebbe essere molto simile.

Al contempo, però, pare che le somiglianze tra la proposta di ASUS e quella di MSI si fermino al di sopra della scocca. Mentre ROG Ally monta una APU Ryzen Z1 o Z1 Extreme (quest'ultima una versione modificata dell'APU Ryzen 7 7840U), MSI Claw adotterà una soluzione Intel. Nello specifico, stiamo parlando di uno dei nuovi processori Intel Meteor Lake, ufficialmente presentati a dicembre e che dovrebbero essere protagonisti anche del CES 2024, che si terrà tra il 9 e il 12 gennaio (e durante il quale MSI Claw dovrebbe essere presentata ufficialmente al pubblico).

Stando ai leak, il "cuore" di MSI Claw sarà dunque un chip Intel Core Ultra 7 155H: stando alla scheda tecnica del processore sul sito web di Intel, quest'ultimo avrà 16 Core, di cui 2 P-Core, 8 E-Core e 2 Low-Power E-Core, per un totale di 22 Thread. Il clock dei P-Core dovrebbe essere pari a 1,4 GHz, con un boost fino a ben 4,8 GHz. La cache, invece, sarà da 24 MB. In termini grafici, il Core Ultra 7 155H monterà una grafica integrata Intel Arc con 8 Xe-Core, supporto per il ray-tracing e frequenza pari a 2,25 GHz.

Infine, della console sono anche comparsi una serie di benchmark su GeekBench. I risultati sono i seguenti:

MSI Claw, Benchmark 1: 1.610 Punti (Single-Core); 9.693 Punti (Multi-Core) .

. MSI Claw, Benchmark 2: 2.403 Punti (Single-Core); 11.543 Punti (Multi-Core).

Per fare un confronto, i risultati migliori di ASUS ROG Ally toccano i 2.510 Punti in Single-Core e i 10.740 Punti in Multi-Core, mentre i peggiori scendono fino a 1.905 Punti in Single-Core a 8.577 Punti in Multi-Core. Sembra dunque che ASUS abbia la meglio nelle performance a singolo Core, mentre in multi-Core sia la portatile di MSI a superare la rivale.