Maxi leak per la gamma Samsung Galaxy S24: ecco le presunte specifiche

La presentazione della gamma Samsung Galaxy S24 si sta immancabilmente avvicinando e come spesso accade in questo contesto non possono mancare rumor e leak. In questo contesto, a inizio dicembre 2023 è apparso sul Web un maxi leak relativo alle specifiche tecniche dei dispositivi.

A tal proposito, come riportato anche da GSMArena (la fonte originale è Windows Report), la scheda tecnica di Samsung Galaxy S24 dovrebbe includere un display da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz, un processore Exynos 2400, 8GB di RAM, 128/256/512GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 50MP (primaria) + 12MP (ultra-wide) + 10MP (tele, zoom ottico 3x), una fotocamera anteriore da 12MP e una batteria da 4.000 mAh con Super Fast Charging. Non dovrebbero mancare Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, mentre le colorazioni dovrebbero essere quelle Marble Grey, Onyx Black, Cobalt Violet e Amber Yellow.

Passando invece alle presunte caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S24+, dovremmo trovare uno schermo da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120Hz, un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12GB di RAM, 256/512GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 50MP (primaria) + 12MP (ultra-wide) + 10MP (tele, zoom ottico 3x), un sensore fotografico anteriore da 12MP e una batteria da 4.900 mAh con Super Fast Charging 2.0. Di mezzo ci dovrebbe essere anche il supporto a Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, mentre le colorazioni dovrebbero essere le stesse di Galaxy S24.

Arrivando alla potenziale scheda tecnica di Samsung Galaxy S24 Ultra, questa dovrebbe includere un display da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12GB di RAM, 256GB/512GB/1TB, una quadrupla fotocamera posteriore da 200MP (primaria) + 12MP (ultra-wide) + 10MP (tele, zoom ottico 3x) + 50MP (tele, zoom ottico 5x), una fotocamera anteriore da 12MP e una batteria da 5.000 mAh con Super Fast Charging 2.0, nonché Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare. Per il resto, non dovrebbe mancare il supporto a UWB, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, mentre le colorazioni dovrebbero essere quelle Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Yellow e Titanium Violet.

Insomma, rumor e leak sulla gamma Samsung Galaxy S24 non mancano di certo, strizzando anche l'occhio al mondo dell'intelligenza artificiale (si starebbe puntando su diverse funzioni di questo tipo). Chiaramente per ora non c'è nulla di ufficiale, quindi è bene prendere quanto indicato con la dovuta cautela, in vista dell'effettiva presentazione della serie. A tal proposito, ricordiamo che, perlomeno stando alle più recenti indiscrezioni, questa dovrebbe avvenire nella giornata del 17 gennaio 2024. Staremo a vedere. Nel frattempo, al link in fonte potete trovare anche dei presunti render degli smartphone.