Maxi leak di Natale per Samsung Galaxy S23: trapelano immagini promo

In seguito a quanto trapelato in precedenza relativamente ai presunti benchmark di Samsung Galaxy S23, i rumor relativi alla prossima serie top di gamma del brand sudcoreano non si fermano nemmeno a Natale: anzi, c'è stato un maxi leak.

In particolare, nella giornata del 25 dicembre 2022 il noto portale 91mobiles (via Gizchina) ha pubblicato, definendolo un "regalo di Natale" rivolto a coloro che sono soliti restare aggiornati sul mondo dei dispositivi mobili, le immagini che potete vedere in calce alla notizia, che sembrano essere legate a del materiale promozionale (che sarebbe in lavorazione in vista dell'annuncio in casa Samsung).

Chiaramente non si tratta di nulla di ufficiale, in quanto si fa riferimento a un leak di un portale legato a questo mondo. I render sono poco definiti, ma lasciano intendere che ci possa essere la volontà da parte di Samsung di puntare in modo importante su un ecosistema di prodotti, in quanto nelle immagini si vedono anche smartwatch e auricolari. Ciò che si fa notare maggiormente lato smartphone è però la presenza dei modelli Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra.

A tal proposito, in entrambi i casi anteriormente ci dovrebbe essere uno schermo con foro per la fotocamera posizionato in alto al centro, anche se i bordi del modello S23+ dovrebbero essere più stondati. Un'altra differenza che si potrebbe riscontrare tra i due dispositivi è relativa al comparto fotografico, in quanto per quel che concerne Galaxy S23+ sembrano esserci tre sensori, mentre le lenti collocate sul retro di Galaxy S23 Ultra dovrebbero essere cinque. Le colorazioni che si vedono nelle immagini indicano che Samsung potrebbe adottare come colori principali il rosa per Galaxy S23+ e il verde per Galaxy S23 Ultra.

Ribadiamo che per ora si tratta solamente di indiscrezioni, ma di certo il leak di Natale non sta passando inosservato tra gli appassionati del mondo smartphone. Quanto si vede nelle immagini risulterà veritiero? Staremo a vedere: ricordiamo che per il momento i rumor sulla data di annuncio di Samsung Galaxy S23 lasciano intendere che l'effettiva presentazione potrebbe avvenire il 1 febbraio 2023.