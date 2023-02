Maxi-leak OnePlus: trapelano OnePlus Fold, Pad e Nord 3, ecco i dettagli!

Dopo l'annuncio ufficiale di OnePlus Fold, che è stato anticipato al Mobile World Congress di Barcellona e che potrebbe arrivare a fine 2023, un altro maxi-leak ha svelato l'imminente uscita di OnePlus Pad e Nord 3. I due device della compagnia cinese potrebbero uscire già nei prossimi mesi, entro la metà dell'anno.

OnePlus Pad è apparso su GeekBench con un benchmark che ne rivela anche parte della scheda tecnica. Stando al test, il device dovrebbe essere dotato di un SoC Dimensity 9000 di MediaTek, di un sistema operativo basato su Android 13 e di 8 GB di RAM. Secondo altri leak, il tablet sarà lanciato anche in una seconda variante con 12 GB di RAM.

Il benchmark, poi, rivela che OnePlus Pad ha model number OPD2203, e delle performance pari a 893 Punti in Single-Core ed a 3.190 Punti in Multi-Core. Date queste prestazioni, il device dovrebbe collocarsi saldamente nella fascia media, con una scheda tecnica perfetta per l'uso di applicazioni leggere e il gaming di basso livello. Resta ovviamente da vedere il prezzo del tablet, che non è ancora stato diffuso da alcun leak.

Tra le altre specifiche tecniche di OnePlus Pad leakate in precedenza abbiamo un display LCD da 11,6" con refresh rate da 144 Hz e una risoluzione da 2.800 x 2.000 pixel. Lo schermo dovrebbe avere una luminosità massima da 500 nit e la certificazione Dolby Vision. Lato batteria, OnePlus Pad avrà una cella da 9.510 mAh e il supporto per la ricarica SuperVOOC da 67 W. Infine, per quanto riguarda la fotocamera, il tablet sarà dotato di un obiettivo principale da 13 MP e di una selfie-camera da 8 MP.

Per quanto riguarda OnePlus Nord 3, invece, GizmoChina ha spiegato che esso sarà una versione "global" di OnePlus Ace 2V, che a sua volta rappresenta una variante di OnePlus Ace 2 con SoC Dimensity 9000 di MediaTek (al posto dello Snapdragon 8+ Gen1 della variante Qualcomm). Per quanto riguarda la scheda tecnica, lo smartphone sarà lanciato con 8 o 16 GB di RAM e con 128 o 256 GB di storage interno.

OnePlus Nord 3 avrà inoltre un display AMOLED da 6,72" con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120 Hz. In termini di fotocamere, il device sarà dotato di una lente principale da 50 MP (o, secondo altri leak, da 64 MP), di un ultra-grandangolo da 8 MP e di un sensore macro da 2 MP. Infine, il telefono avrà una selfie-camera da 16 MP, insieme ad una batteria da 5.000 mAh con ricarica SuperVOOC da 80 W.

Concludendo con lo smartphone foldable, OnePlus Fold è stato anticipato al MWC dal Presidente e COO di OnePlus Kinder Liu. Liu ha spiegato alla kermesse spagnola che "il nostro primo smartphone pieghevole avrà la stessa esperienza veloce e stabile di tutti i prodotti OnePlus. Deve essere uno smartphone flagship che non si accontenta della sola forma pieghevole. Vogliamo lanciare un device che punta ad essere il culmine dell'esperienza odierna del mercato dei pieghevoli".