Un maxi leak potrebbe aver svelato molti dei prodotti Apple in arrivo

Un nuovo rapporto pubblicato da Omdia, e ripreso da MacRumors, potrebbe aver svelato le prossime mosse della società di Cupertino ed i prodotti in arrivo prossimamente.

Apple a quanto pare intende aumentare le spedizioni di prodotti OLED da 9,7 milioni di unità nel 2022 a circa 70 milioni di unità nel 2028. Ma perchè questo dato è importante? Perchè tale incremento sarebbe legato ai modelli di iPad, MacBook e monitor Apple che utilizzeranno la nuova tecnologia.

Il rapporto è legato ad alcune altre voci pubblicate dall’analista Ross Young in passato, il quale aveva affermato in precedenza che Apple potrebbe presto lanciare diversi dispositivi con schermi OLED. Ad esempio, un articolo publicato da The Elec sostiene che Apple avrebbe iniziato a lavorare su un MacBook Air OLED con schermo da 13,3 pollici, ma c’è attesa anche intorno agli iPad Pro OLED che Omdia si aspetta vengano lanciati nel 2024.

La stessa Omdia crede anche che Apple punterà sugli schermi OLED anche per i MacBook Pro di fascia alta, ma solo nel 2026.

Il rapporto però menziona anche un iPad pieghevole da 20 pollici che potrebbe vedere la luce entro il 2026, ma soprattutto un nuovo Pro Display XDR con pannello QD OLED o WOLED nel 2026 o un display esterno con la stessa tecnologia.

Altri rumor riferiscono che l’azienda starebbe lavorando anche ad un enorme monitor esterno da 42 pollici che potrebbe vedere la luce entro il 2027.