Maxi-leak per Xiaomi 14 Ultra: svelate scheda tecnica, batteria e fotocamere

La finestra di lancio di Xiaomi 14 Ultra si è svelata negli scorsi giorni: il cameraphone cinese verrà rilasciato in madrepatria (e forse anche all'estero) nel secondo trimestre del 2024. Oggi, invece, sono le specifiche tecniche di Xiaomi 14 Ultra a finire al centro di un nuovo leak.

Con un post sul social network cinese Weibo, infatti, il leaker Digital Chat Station ha confermato che Xiaomi 14 Ultra avrà una batteria da 5.180 mAh, leggermente più capiente di quella da 5.000 mAh di Xiaomi 14 Pro e di Xiaomi 13 Ultra. Non solo: lo smartphone sarà dotato del supporto per la ricarica rapida cablata a 90 W e in wireless a 50 W, esattamente le stesse velocità del predecessore.

Lo stesso Digital Chat Station, poi, ha confermato che la fotocamera principale di Xiaomi 14 Ultra sarà un sensore Sony Lytia LYT-900 da 1" e da 50 MP di risoluzione. La particolarità del sensore sarà il suo supporto per un'apertura variabile tra f/1.6 e f/4.0, insieme alle quattro lunghezze focali native 0,5x, 1x, 3,2x e 5x. Accanto alla fotocamera principale, poi avremo altri tre obiettivi da 50 MP, tra cui un ultra-grandangolo, un teleobiettivo e una lente periscopica. Le specifiche di questi ultimi, però, restano sconosciute.

Lato hardware, Xiaomi 14 Ultra avrà uno Snapdragon 8 Gen3 come proprio SoC, insieme ad una RAM da 12 o 16 GB e ad uno storage che potrebbe arrivare fino a 1 TB. In Cina, Xiaomi 14 Ultra monterà HyperOS, il nuovo sistema operativo proprietario di Xiaomi: non è chiaro, però, se quest'ultimo verrà esteso anche ai modelli occidentali dello smartphone.

A proposito: visto che Xiaomi 14 Ultra è stato approvato dalla EEC, già nel mese di ottobre, è altamente probabile che il dispositivo venga rilasciato anche nel Vecchio Continente nel corso del 2024.