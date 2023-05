Maxi operazione nel dark web: arrestate 288 persone, sequestrati 850Kg di droga

Le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione internazionale sul dark web denominata “SpecTor”, che ha portato all’arresto di 288 venditori e clienti a livello mondiale ed al sequestro di 50,8 milioni di Euro in contanti e criptovalute.

I venditori in questione erano attivi sul marketplace noto come “Monopoly Market”, dove veniva venduta droga ai clienti di tutto il mondo in cambio di Bitcoin o Monero.

Nel comunicato stampa pubblicato dall’Europol si legge che la merce sequestrata comprendeva 850Kg di droga e 117 armi da fuoco. La droga includeva 258 Kg di anfetamine, 43Kg di cocaine, 43Kg di MDMA ed oltre 10Kg di LSD ed ecstasy.

Il Monopoly Market è presente nel dark web dal 2019 ed è uno dei più grandi marketplace esistenti, la cui infrastruttura era stata sottoposta a sequestro nel 2021 da parte delle autorità tedesche. Proprio le informazioni ottenute durante questa operazione sono state usate per le indagini che hanno portato a questa operazione condotta in Austria, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Brasile, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

L’Europol evidenzia come ad essere a rischio di azioni penali non siano solo i venditori di droga ed armi, ma anche i migliaia di clienti.

“I venditori arrestati a seguito dell’azione della polizia contro Monopoly Market erano attivi anche su altri mercati illeciti, ostacolando ulteriormente il commercio di droghe e merci illecite sul dark web” continua il rapporto.