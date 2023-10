Maxi operazione della GDF contro IPTV e pezzotto: utenti in corso di identificazione

A poche ore dalla nostra notizia relativa ai rischi che corrono gli utenti che utilizzano VPN per pezzotto ed IPTV, la Guardia di Finanza ha reso noto che il gruppo di Barletta ha scoperto una centrale di trasmissione abusiva di canali della piattaforma Sky.

A seguito di un’attività investigativa, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Barletta hanno individuato un sito a Canosa di Puglia dove erano installati 5 computer ad alte prestazioni, 33 decoder e 12 encoder che consentivano la codificazione dei segnali criptati. Questa strumentazione, spiega la Guardia di Finanza, permetteva di trasmettere in maniera illegale i contenuti della pay tv a migliaia di utenti che sono in corso di identificazione.

Per il gestore della centrale è scattata la denuncia a piede libero per violazione del diritto d’autore, per cui le pene sono state ulteriormente inasprite dalla nuova legge 93/2023. Le sanzioni però sono in arrivo anche per gli utenti, in quanto come identificato dalla Guardia di Finanza, “grazie all’analisi dei materiali sequestrati sarà possibile individuare i nominativi degli utenti finali e valutare eventuali procedimenti a loro carico”.

Il procedimento penale è comunque ancora nella fase delle indagine preliminare e la responsabilità dell’indagato sarà accertata “qualora intervenga una sentenza irrevocabile di condanna”.