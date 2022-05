Maxi-schermo a Milano per Sassuolo-Milan? DAZN: "nel pacchetto non incluse le piazze" - Aggiornata

Domani, domenica 22 Maggio 2022, va in scena l’ultima giornata del campionato di Serie A che assegnerà anche il titolo di Campione d’Italia. Sono due le partite decisive: Sassuolo-Milan ed Inter-Sampdoria, ma c’è un nodo per il maxischermo per la partita dei rossoneri: DAZN.

Il sindaco di Milano, attraverso i propri canali social ha comunicato che “al netto dell’impossibilità materiale di usare Piazza Duomo (ancora occupata dalle strutture del concerto di Radio Italia della sera prima), ho parlato con il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, e gli ho fatto presente che lato Comune e Questura non c’è nessun veto perché la società installi in altra zona della città uno schermo per vedere la partita. Ovviamente ci saranno le opportune valutazioni con particolare attenzione ai temi inerenti l’ordine pubblico, ma questo non toglie che siamo più che pronti ad ascoltare e accogliere la proposta che ci verrà fatta”.

Tuttavia, al di la della questione di ordine pubblico, i colleghi di Calcio E Finanza sottolineano che c’è un altro aspetto e nodo da tenere in considerazione: DAZN. La piattaforma di streaming che da quest’anno trasmette tutte le partite della Serie A, infatti, sarebbe già stata sondata dalla società rossonera per verificare la disponibilità a trasmettere la partita gratuitamente sul maxi-schermo ed avrebbe risposto picche.

Sostanzialmente, quindi, DAZN non sarebbe disposta a trasmettere gratuitamente quella che è una delle due partite più importanti dell’anno a costo zero, che rappresenta anche un banco di sfida importante per lo stesso servizio di OTT.



Aggiornamento 15:49

"Non spetta a noi richiedere la trasmissione delle partite in piazza": così all'ANSA fonti vicine a DAZN sulla mancata richiesta alla prefettura di Milano di allestire un maxischermo in piazza per la trasmissione di Sassuolo-Milan.

"Nel pacchetto dei diritti acquisiti - proseguono le fonti della piattaforma streaming - non è inclusa la trasmissione nelle piazze"