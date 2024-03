MAXI SCONTO A TEMPO su robot aspirapolvere iRobot Roomba oggi su Amazon

Sono ancora i robot aspirapolvere i grandi protagonisti delle offerte di Amazon. Quest’oggi, la società americana propone uno sconto molto interessante su un robot a marchio iRobot Roomba.

ACQUISTA SUBITO



Nello specifico, il robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba Combo è disponibile a 229,90 Euro, il 27% in meno rispetto ai 314 Euro di listino, con consegna garantita per martedì prossimo se si effettua l’ordine in giornata e possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto. Siamo di fronte ad un’offerta a tempo, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro in caso d’interesse.

Il robot iRobot Roomba è dotato di un sistema di aspirazione efficace della polvere, oltre che di sensori per la navigazione intelligente ed un sistema di lavaggio per il pavimento. Inoltre, il robot in questione è anche in grado di imparare le abitudini di lavaggio per suggerire i programmi in base alle proprie necessità.