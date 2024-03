MAXI SCONTO sullo scanner veloce HP ScanJet PRO 2000 da Amazon

Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su uno scanner HP veloce e compatto, su cui si può risparmiare il 29% rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore.

SUPER OFFERTA su scanner HP ScanJet PRO 2000 S2

Lo scanner HP ScanJet PRO 2000 S2 6FW06A è disponibile al prezzo di 248,99 Euro, il 29% in meno rispetto ai 349 Euro di listino, con consegna garantita per domani 27 Marzo 2024 se si effettua l’ordine entro 6 ore e 44 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Lo scanner è veloce e compatto, ed è progettato per gestire qualsiasi carico di lavoro e consigliato per digitalizzare fino a 3500 pagine al giorno, grazie ad una velocità di 35 ppm e 70 ipm attraverso l’ADF da 50 fogli che può scansionare formati a partire dal 10x15cm fino all’A4. La digitalizzazione di testi ed immagini avviene nei formati PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (Text), RTF (Rich Text) e PDF. A completare la scheda tecnica ci pensa un design minimale che consente di tenerlo anche sulla scrivania.