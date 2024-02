Maxi sequestro a TIM da 248 milioni: nel mirino i servizi VAS attivati fino al 2019

Nella giornata di ieri il Corriere della Sera ha battuto la notizia relativa ad un maxi sequestro da 248,9 milioni di Euro ai danni di TIM, da parte della Guardia di Finanza, per la presunta attivazione non richiesta di servizi VAS come oroscopi, suonerie ed altro ai danni degli utenti dal 2017 al 2018.

Complessivamente, la somma totale del sequestro è stata di quasi 322 milioni di Euro, di cui appunto 248,9 milioni di Euro ai danni dell’operatore telefonico. Oltre a TIM, sarebbero finite nel mirino delle Fiamme Gialle quattro società produttrici di contenuti con sedi a Roma, Torino, Milano e Madrid. L’indagine è condotta da Francesco Cajani, ed arriva a pochi anni di distanza dalle accuse mosse a Wind a cui erano stati sequestrati 21 milioni di Euro.

La procura ha affermato che i soggetti indagati (tra cui non figura TIM), avrebbero tratto dei benefici dagli Euro sottratti sulle SIM degli utenti, ed infatti nella nota si legge che questo nuovo filone investigativo “trae origine da precedenti indagini dalle quali era emerso analogo sistema di frode dell'operatore telefonico Wind Tre con il coinvolgimento di alcune società CSP / HUB tecnologici”. Complessivamente, le persone indagate sarebbero più di 20, tra cui alcuni ex dipendenti TIM, che dovranno rispondere di frode informatica.

TIM, dal canto suo, si è detta “sorpresa dagli organi di stampa della richiesta di sequestro, presentata dalla Procura di Milano e concessa dal Gip del Tribunale di Milano, in relazione al fenomeno delle attivazioni irregolari dei servizi di valore aggiunto, la quale interviene a oltre cinque anni dai fatti per cui si procede” ed ha già annunciato che chiarirà ogni aspetto della vicenda in tempi brevi. L’operatore telefonico ha anche precisato di aver adottato, tra il 2019 ed il 2020, tutte le pratiche utili a tutelare i propri clienti ed ha proceduto con il rimborso delle somme sottratte.