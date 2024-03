Maxi-stangata francese contro Google: multa da 250 milioni di Euro per l'IA

Mentre Google prepara il suo I/O del 2024, il colosso di Mountain View riceve una stangata durissima da parte dell'autorità di antitrust francese. I regolatori anti-monopolio di Parigi hanno infatti multato Google per 250 milioni di Euro: una cifra davvero da record per una sanzione comminata da un solo Paese.

Come spiega una press release dell'Autorité de la Concurrence francese, Google è stata multata per ben 250 milioni di Euro per aver utilizzato dei contenuti provenienti dai giornali d'Oltralpe per il training della sua IA proprietaria, sulla quale si baserebbe il Chatbot di Google Gemini. In tempi recenti, anche il New York Times ha fatto causa ad OpenAI e Microsoft per aver utilizzato impropriamente i propri articoli per "addestrare" l'IA di ChatGPT: possiamo ipotizzare che i contenuti della controversia tra Google e le autorità francesi siano più o meno simili.

A differenza della causa legale che vedrà il NYT contrapporsi ai creatori di ChatGPT, Google ha preferito il patteggiamento con le autorità antitrust francesi, raggiungendo un accordo extra-legale che prevede una sanzione da un quarto di miliardo di Euro. Non si tratta certo di una multa come quella da quattro miliardi di Euro che ha colpito Google per le tendenze monopolistiche su Android nel 2022, ma stiamo comunque parlando di un duro colpo per la compagnia di Mountain View.

Secondo quanto riporta l'antitrust di Parigi, Google non ha contestato le accuse delle autorità francesi, decidendo dunque di pagare la multa senza trascinare il procedimento in via giudiziaria. In ogni caso, sembra che la raccolta impropria di contenuti utilizzati per il training dell'IA sia iniziata già nel 2019 e che si sarebbe protratta fino al 2022. Oltre ad accettare la sanzione, Big G ha anche proposto dei comportamenti volti a correggere le azioni scorrette che ha portato avanti nel corso del tempo.

