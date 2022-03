Maxi truffa ad Apple da 10 milioni di Dollari: accusato un ex dipendente

Un ex dipendente Apple, che lavorava nel dipartimento Global Service Supply Chain, è stato accusato dal pubblico ministero di aver frodato il gigante di Cupertino per oltre 10 milioni di Dollari. A darne la notizia è l’agenzia di stampa Reuters.

Secondo i documenti depositato presso il tribunale di San Josè, in California, che sono stati anche visionati da Reuters, Dhirendra Prasad sarebbe responsabile per una maxi truffa e cinque capi d’accusa penali per aver abusato della sua posizione lavorativa per far pagare ad Apple beni e servizi che in realtà non hai mai ricevuto.

L’uomo, nello specifico, avrebbe incassato tangenti, rubato attrezzature e dispositivi, riciclato denaro ed avrebbe richiesto il rimborso di spese mai sostenuto. Le indagini effettuate però hanno confermato che il 52enne non avrebbe agito da solo, ma con la complicità di due società fornitrici di Apple di cui non si conosce il nome ma che a quanto pare avrebbero confermato di essere parte della frode e del riciclaggio di denaro.

Apple aveva licenziato Prasad nel dicembre 2018 dopo oltre dieci anni. A lui sono anche contestati i reati di evasione fiscale, frode telematica e riciclaggio di denaro. L’udienza è fissata per il 24 Marzo.

