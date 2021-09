I Maya costruirono questa piramide dopo una terribile eruzione vulcanica

Intorno al 539 d.C., circa 1.500 anni fa a San Andrés, El Salvador, si scatenò il più grande evento vulcanico in America Centrale negli ultimi 10.000 anni. Venne emessa così tanta cenere nell'atmosfera che il clima si raffreddò in tutto l'emisfero settentrionale e ci furono tantissimi fiumi di lava intorno alla regione... ciò non fermò però i Maya.

Una recente analisi di una piramide Maya, nota come struttura Campana, ha scoperto che le persone dell'epoca sono tornate nella regione molto prima, costruendo il monumento pochi decenni dopo l'eruzione. I costruttori dell'epoca, inoltre, costruirono la struttura mischiando blocchi di pietra tagliati e terra con blocchi di roccia espulsa dal vulcano.

Questa è la prima prova della costruzione di una piramide Maya con del materiale vulcanico. La piramide poggia su una piattaforma che misura quasi 6 metri di altezza, 80 metri di lunghezza e 55 metri di larghezza. L'intera struttura è alta circa 13 metri. Questo è stato il primo edificio pubblicato ad essere costruito dopo l'eruzione... forse dopo addirittura 5 anni dall'evento, secondo quanto affermato nello studio pubblicato sulla rivista Antiquity.

A causa delle sue origini vulcaniche, la Campana potrebbe aver avuto un forte significato religioso e cosmologico. Disastri climatici del genere sono spesso collegati alla fine di un impero o al declino di antiche civiltà (o alla nascita dell'Impero Romano). La struttura Maya, invece, ci racconta una storia diversa, dimostrandoci che gli antichi uomini erano più resistenti, flessibili e innovativi di quanto si pensasse in precedenza.