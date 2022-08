I Maya usavano le ceneri dei loro sovrani in modo davvero strano e assurdo

I Maya erano sicuramente un popolo davvero incredibile e con usanze davvero strane e particolari. Poco sappiamo delle loro abitudini e della loro vita quotidiana, ma recentemente abbiamo scoperto i motivi del crollo di una città grazie alle loro feci. Mentre adesso è stata effettuata una rivelazione altrettanto bizzarra.

Il popolo con le ceneri dei loro sovrani creava delle palline di gomma che venivano utilizzate per giocare. Lo sport, chiamato semplicemente "gioco con la palla", è stato popolare in tutte le Americhe per migliaia di anni.

La scoperta è stata effettuata per la prima volta nel 2020 quando un team di scienziati ha rivelato una cripta di 1.300 anni a Toniná sotto una piramide chiamata Tempio del Sole. La cripta conteneva circa 400 vasi con all'interno materiali organici, tra cui cenere, carbone e gomma naturale. Adesso, dopo aver analizzato i barattoli e il sito, il team ha collegato la cenere ai resti cremati dei sovrani.

Gli altri materiali nei vasi erano ingredienti necessari per il processo di vulcanizzazione, mentre le incisioni sulle sculture in un antico campo da gioco riportavano i nomi dei governanti defunti. Inoltre nel "Popol Vuh", un testo che racconta la storia della creazione dei Maya, si narrava dell'esistenza di un campo in cui si giocava con le teste degli umani o degli dei.

Tuttavia non tutti gli esperti sono d'accordo con queste affermazioni. "È certamente plausibile che resti umani siano stati inclusi in palline di gomma", ha dichiarato William Duncan, professore di antropologia biologica presso la East Tennessee State University. Di parere opposto è invece James Fitzsimmons, professore di antropologia al Middlebury College nel Vermont.

Insomma, un popolo davvero incredibile e la cui causa del crollo rimane ancora un grande mistero.