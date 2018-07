Mazda CX-3 2018 arriverà presto nei concessionari italiani

I primi modelli di Mazda CX-3 stanno per arrivare nei concessionari italiani: esteticamente rinnovata, con un motore SKYACTIV aggiornato e tecnologie di sicurezza i-ACTIVSENSE, il city crossover Mazda è pronto a mostrarsi negli showroom.

Esteticamente, la nuova Mazda CX-3 ha adottato dei gruppi ottici posteriori a LED, cerchi in lega da 18'' e un nuovo design della griglia anteriore. Internamente, un tunnel centrale con bracciolo anteriore multibox fa la sua comparsa, assieme al freno a mano elettronico con funzione auto-hold. Presenti il Cruise Control, la funzione Stop&Go (solo per le versioni con trasmissione automatica) e fari adattivi a matrice di LED. Nella gamma di colorazioni, arriva finalmente anche il Soul Red Crystal, che potete vedere nell'immagine di copertina.

La Mazda CX-3 è disponibile Benzina e Diesel: nel primo caso, abbiamo un motore 2.0 L con 120 CV a trazione anteriore o 150 CV a trazione integrale, sia con cambio automatico sequenziale che manuale (6 rapporti); nel secondo caso abbiamo 105 CV, disponibile anch'esso con cambio manuale (2WD e 4WD) o automatico sequenziale (4WD). I motori a benzina presentano la tecnologia SKYACTIV-G, con numerose migliorie per ridurre le emissioni di particolato, che permettono di sottostare alla normativa Euro 6d TEMP.

La versione benzina da 150CV presenta inoltre il sistema di rigenerazione dell'energia di frenata i-ELOOP, e la trazione integrale on demand i-ACTIV AWD di tipo attivo, che utilizza 27 sensori atti a monitorare 200 volte al secondo le condizioni di guida, gestendo la trazione tra assale anteriore e posteriore.

La Mazda CX-3 è disponibile al prezzo di 21.470€ per la versione SKYACTIV-G 2.0 120 CV, allestimento Evolve con cerchi in lega, volante multifunzione in pelle, clima automatico, sistema di frenata d'emergenza in città con rilevamento pedoni e il sistema di infotainment MZD Connect (display 7'' integrabile come optional con Apple CarPlay e Android Auto). Disponibili anche le configurazioni Essence (base), Exceed e, per non farsi mancare niente, la Luxury Edition, con cerchi in lega cromati, rivestimenti in pelle e sedile regolabile dotato di memorie.