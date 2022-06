Quanti Mbps servono per vedere un film in streaming? I consigli di Netflix

Dopo aver scoperto perchè su Netflix lo schermo diventa nero e le possibili soluzioni, torniamo a parlare della piattaforma in streaming per rispondere a una domanda piuttosto gettonata tra gli assidui utilizzatori e i possibili utenti futuri.

Infatti, in molti si saranno chiesti almeno una volta quali siano i requisiti per lo streaming di qualità su Netflix in termini di velocità della rete Internet. Una domanda più che lecita, soprattutto in un Paese in cui il gap infrastrutturale delle reti è ancora in fase di risoluzione.

Secondo le linee guida ufficiali del colosso dello streaming, per usufruire del servizio a una definizione standard, quindi SD, è sufficiente un minimo di 1 Mbps.

Tuttavia, per assicurare una qualità e, quindi, un'esperienza migliore nella trasmissione dei contenuti presenti in catalogo, Netflix suggerisce connessioni di almeno 3 Mbps per la visione a 720p e 5 Mbps per lo streaming a 1080p.

Requisiti relativamente più stringenti per quel che riguarda i contenuti in 4K. Per visionare un film o una serie TV a risoluzione UHD, infatti, è richiesta una connessione a 15 Mbps.

Insomma, come avrete potuto notare, in ogni caso si tratta di richieste non troppo esose per riuscire a godere di un'esperienza all'altezza delle aspettative per un servizio in sottoscrizione.

