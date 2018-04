McAfee: "I migliori dipendenti nel settore cybersecurity? Sono i videgiocatori"

I migliori candidati per le posizioni lavorative nel settore cybersecurity? Sono i videogiocatori, parola dell'azienda McAfee sulla base di un questionario sottoposto ad oltre 950 esperti del settore tra Senior security manager e professionisti della sicurezza impiegati in grosse aziende. Vediamo assieme perché i gamer avrebbero una marcia in più.

Per il 78% degli intervistati la nuova generazioni che si appresta ad entrare nel mondo del lavoro, quella che è cresciuta a pane e videogiochi, sarebbe costituita da candidati più solidi per le posizioni nel settore della sicurezza informatica rispetto ai loro competitor più in là con gli anni.

Il report della McAfee, come apprendiamo da Venturebeat.com, suggerisce che i gamer avrebbero una marcia in più grazie alle skill sviluppate a forza di essere immersi in sfide estremamente competitive online. Il 92% degli intervistati sosterrebbe che giocare ai videogiochi rafforzi competenze e abilità estremamente utili nella professione, come la logica, la perseveranza e la strategia nello scegliere gli approcci più utili a superare sfide e avversari.

Addirittura il 3/4 dei senior manager sarebbero disposti ad assumere un videogiocatore anche se questo non ha alcuna specifica conoscenza o formazione nel settore della sicurezza informatica.

Ma non finisce qua, sempre stando al report un'importante ruolo nel settore lo giocherà la così detta gamification. Vale a dire la ibridazione di attività lavorative (o comunque non ludiche) con esperienze di gioco. Hackaton, ricompense per chi individua rapidamente bug nei programmi o nelle piattaforme, classifiche a punti per ricompensare i dipendenti migliori. Tutte cose che stanno diventando sempre più importanti per aumentare le performance dei team del reparto IT o incaricati della cyber security. Infatti il 96% delle aziende che utilizzano strategie di gamification dichiarerebbero di vedere un miglioramento nei risultati dei propri impiegati.