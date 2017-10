McAfee non lascerà più controllare il codice sorgente ai governi stranieri

, società di software per la cybercurezza, ha tolto la possibilità che permetteva ai governi stranieri di esaminare il codice sorgente dei suoi prodotti.

Mosca, in particolare, ha richiesto più volte la possibilità di esaminare il codice sorgente dei prodotti rilasciati da aziende tecnologiche occidentali. La motivazione sarebbe da attribuire alla preoccupazione di possibili vulnerabilità presenti nei prodotti stranieri, ma gli esperti di sicurezza sostengono che questa manovra potrebbe anche consentire alla Russia di trovare vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate in attacchi informatici.

La società di sicurezza Symantec, si è già da tempo rifiutata di dare la possibilità alle autorità russe di accedere al codice sorgente dei suoi prodotti, per prevenire il potenziale sfruttamento delle vulnerabilità. Un portavoce di Symantec ha riferito: "Questa tipo di richiesta pone un rischio per l'integrità dei nostri prodotti che non siamo disposti ad accettare".