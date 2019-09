McDonald inizia a vendere il suo panino con hamburger senza carne: si parte dal Canada

Dopo l'annuncio di qualche giorno fa, McDonald ha già dato il via alla fase di vendita del suo panino chiamato "P.L.T.", basato sugli hamburger senza carne di Beyond Meat (che stanno riscuotendo un ottimo successo).

Infatti, dalla giornata odierna il panino è in vendita in diversi store californiani della nota catena di fast food. Il prezzo è di 6,49 dollari canadesi, tasse escluse. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di una soluzione adatta principalmente a vegani e vegetariani, che però ultimamente sta venendo apprezzata anche dalle altre persone.

Negli Stati Uniti d'America, gli hamburger senza carne stanno andando a ruba, tra Impossible Foods e Beyond Meat. La prima azienda ha recentemente lanciato il suo prodotto nei primi negozi di alimentari. Da non dimenticare anche l'Impossible Whopper arrivato da Burger King. Beyond Meat, invece, oltre alla succitata collaborazione con McDonald, può già vantare altre partnership di tutto rispetto, come quella con KFC.

Insomma, la "guerra all'ultimo panino con hamburger senza carne" sembra essere appena iniziata e sicuramente nel corso dei prossimi mesi vedremo ulteriori prodotti di questo tipo. Chissà se McDonald deciderà di portare il suo "P.L.T" anche in Italia. Nel frattempo, la nota catena di fast food sta puntando sull'intelligenza artificiale e sulle interfacce vocali per il suo sistema di ordinazioni.