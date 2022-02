McDonald's aprirà un ristorante nel Metaverso, che consegnerà cibo nelle vostre case

A quanto pare, anche McDonald's è pronta ad abbracciare il metaverso. Il colosso dei fast food, infatti, ha depositato una serie di marchi per un ristorante virtuale che consegnerà il cibo online e di persona.

Non si tratta di una novità, dal momento che molti marchi famosi di recente hanno annunciato le loro intenzioni di abbracciare il Web3 ed il Metaverso.

McDonald's però ha depositato 10 domande di marchi presso lo US Patent and Trademark Office lo scorso 4 Febbraio, per progetti riguardanti McDonald's e McCafe.

Una delle licenze era per dei "prodotti alimentari e bevande virtuali", inclusi gli ormai onnipresenti NFT, mentre un altro includeva "la gestione di un ristorante virtuale online con consegna a domicilio". La catena ha anche registrato dei marchi relativi a servizi ed eventi d'intrattenimento con i brand McDonald's e McCafe, inclusi "concerti online reali e virtuali".

"Sei in giro nel metaverso e hai fame. Non devi mettere giù il visore. Entri in un McDonald's e fai un ordine. Arriva alla tua porta poco dopo", ha twittato Josh Gerben, un popolare avvocato che si occupa di licenze e marchi. L'approvazione da parte dell'agenzia ancora non è arrivata, ma dovrebbe essere formalizzata a stretto giro di orologio.

