McDonald's crea la sedia gaming a prova di grasso, per patatine e altro

Il brand McDonald's non è nuovo a incursioni nel gaming, ma il prodotto mostrato di recente non è di certo passato inosservato. Infatti, è stata realizzata una sedia da gaming a prova di grasso, che permette di avere sempre a portata di mano delle patatine (e non solo).

Più precisamente, secondo quanto riportato da Gizmodo, nonché come fatto notare da Esports su Twitter, nell'ambito di un giveaway organizzato nel Regno Unito per via dell'arrivo del nuovo McCrispy, è stata fornita come premio la McCrispy Ultimate Gaming Chair. Non si tratta dunque di un prodotto in commercio, bensì di una singola unità realizzata per un'iniziativa promozionale.

Nonostante questo, la sedia da gaming a prova di grasso ha fatto il giro Web, anche per via della presenza di altre caratteristiche peculiari. Ci sono infatti dei vassoi laterali, così che risulti possibile posizionare patatine, bevande e ovviamente panini in modo comodo.

Tra l'altro, uno dei vassoi può fungere da "zona di calore" per mantenere caldi i panini, nel caso in cui sia necessario attendere un po' prima di mangiarli, magari per via del fatto che si sta giocando online e non si può dunque mettere in pausa. Per il resto, non possono chiaramente mancare portabevande, porta tovaglioli e inserti per un paio di salse. Insomma, McDonald's ha una visione del gaming di un certo tipo.