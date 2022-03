McDonald's entra nel mondo degli NFT con tre opere uniche e Ghali come testimonial

Anche McDonald’s cavalca la moda crypto degli NFT. La catena di fast food ha infatti annunciato una nuova iniziativa italiana, che segue il periodo di test effettuato oltreoceano e che accresce ulteriormente l’offerta dedicata ai consumatori.

Il lancio del Triplo Cheeseburger rappresenta per la catena di fast food un’occasione per la nascita di un nuovo progetto creativo che vede la partecipazione di tre artisti emergenti dell’universo NFT e Ghali nelle vesti di testimonial.

Al progetto hanno collaborato Daniele Tozzi, Serena Gianoli e Nicola Aurora (Nico189), che hanno reinterpretato il tema del level up, per creare tre opere d’arte digitali da convertire poi in NFT.

Per ogni opera sono state prodotte 100 copie per un totale di 300 NFT certificati ed autentici che sono stati messi in vendita tramite un concorso dedicato accessibile tramite questo indirizzo e che sarà attivo fino al 5 Aprile. Chiunque potrà prendere parte all’estrazione, semplicemente registrandosi all’app ed acquistando un Triplo Cheeseburger, che darà diritto ad un codice da inserire nell’apposita sezione.

“Guardiamo al mondo NFT con l’obiettivo di diversificare e innovare l’offerta esperienziale dedicata ai nostri clienti più giovani, sempre un passo avanti nell’individuare i nuovi trend. Siamo orgogliosi di essere stati i primi nel settore ad aver colto il potenziale degli NFT, investendo nel talento di giovani artisti e rendendolo accessibile a tutti” commenta Raffaele Daloiso, Chief Marketing Officer McDonald’s Italia.“Un’esperienza vicina ai principi di accessibilità e inclusione che da sempre caratterizzano il nostro brand e coerente con i valori di accoglienza e ascolto dei consumatori”.