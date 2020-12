McDonald's sta mettendo delle telecamere nei bidoni della spazzatura: ecco perché

McDonald's, il colosso del fast food mondiale, secondo quanto descrive un recente rapporto della CNN sta iniziando a mettere delle telecamere all'interno dei suoi bidoni della spazzatura. Il motivo? Be', la notizia riguarda l'ambiente, quindi molti di voi ci saranno già arrivati: per controllare se viene effettuata la raccolta indifferenziata.

L'obiettivo, infatti, è assicurarsi che le lattine vengano svuotate e che il materiale riciclabile non venga mischiato con la spazzatura non riciclabile. Le telecamere provengono da una società chiamata Compology e utilizzano l'intelligenza artificiale.

Dopo aver scattato diverse foto, l'intelligenza artificiale esamina le immagini per individuare eventuali materiali non riciclabili gettati nei contenitori dei rifiuti. Secondo gli autori dell'impresa, questo approccio potrebbe ridurre la quantità di materiali non riciclabili gettati nella spazzatura fino all'80%. Per alcuni clienti di Compology, inoltre, le telecamere sembrano funzionare davvero.

"Le telecamere ci hanno davvero semplificato e fornito responsabilità per noi, ma anche per i nostri fornitori e gli autotrasportatori con cui lavoriamo", ha dichiarato alla CNN Brent Bohn, che gestisce dozzine di McDonald's negli Stati Uniti. Compology attualmente ha già installato 162.000 telecamere e il servizio costa tra 10 e 20 dollari al mese per ogni cassonetto.

Nonostante possa sembrare molto, secondo il co-fondatore e il CEO dell'azienda che installa telecamere, Jason Gates, il servizio consente di risparmiare migliaia di dollari all'anno sui costi di trasporto dei rifiuti.