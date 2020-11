McDonald's prepara gli hamburger vegetali McPlant: disponibili dal 2021

Sulla scia di quanto fatto da altre catene di fast food, anche McDonald’s starebbe preparando il proprio hamburger a base vegetale ed un menù senza carne da proporre ai propri utenti.

La società ha anche affermato che inizierà i test di McPlant il prossimo anno, ma solo in alcuni mercati. Il presidente Ian Borden in una riunione con gli investitori ha affermato che “in futuro, McPlant potrebbe estendersi su una linea di prodotti a base di piante, tra cui hamburger, sostituti del pollo e panini per colazione”.

Secondo USA Today, McDonald’s ha confermato che l’hamburger McPlant “offrirà il gusto iconico dei nostri panini”, ma sarà caratterizzato da un tortino succoso a base vegetale servito in un caldo panino di sesamo con tutti i condimenti classici.

Il progetto è stato possibile grazie ad una collaborazione con Beyond Meat, che ha confermato di aver co-creato il tortino a base vegetale. Negli USA gli hamburger vegetariani di Beyond Meat sono molto popolari e nelle ultime varianti sono stati arricchiti con più proteine ed un sapore simile a quello della carne. McDonald’s ha già iniziato la vendita degli hamburger vegetariani di Beyond Meat in alcuni punti vendita del Canada, dov’è stato proposto il panino PLT.

Il McPlant però arriverà nei negozi solo a partire dal 2021, ma in determinate nazioni. Non sappiamo quali, però, in quanto ancora non sono state diffuse informazioni.