McDonald's pronta a lanciare un dispositivo 5G: ecco le misteriose immagini

Dopo la "separazione" degli archi del suo logo, torniamo a parlare di McDonald's e delle sue rinnovate strategie, che ultimamente stanno dando vita a dei progetti interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, l'arcinota catena di fast food di origine statunitense ha pubblicato dei teaser relativi a un annuncio che verrà effettuato il 15 aprile 2020. Un dettaglio ha subito fatto salire la curiosità degli appassionati: nelle immagini diffuse da McDonald's si legge più volte la scritta "5G". Inoltre, non mancano dei dettagli che esulano dal classico ambito in cui opera solitamente l'azienda.

Gli utenti stanno cercando di capire a cosa facciano riferimento i teaser, ma al momento è difficile dirlo: c'è chi pensa che si tratti di uno smartphone 5G, chi di un tablet, chi di un chipset e chi parla di tecnologie che dovrebbero rimanere confinate all'interno dei punti di vendita di McDonald's. Insomma, c'è del "mistero" nelle immagini pubblicate dalla nota catena di fast food di origine statunitense e sono in molti a non vedere l'ora di saperne di più.

In ogni caso, i teaser sono in cinese e sembra quindi che l'annuncio sia rivolto esclusivamente a quel mercato, anche se ovviamente ha attirato l'interesse degli appassionati di tutto il mondo. Staremo a vedere.