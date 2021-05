McDonald's prova a convincere i dipendenti a restare regalando un iPhone

Dopo la vicenda del personale in ferie per giocare a Resident Evil Village, torniamo a trattare su queste pagine delle questioni lavorative legate a McDonald's, la nota catena di fast food che opera un po' in tutto il mondo. Infatti, quest'ultima sta utilizzando un metodo particolare per cercare di convincere i suoi dipendenti a restare in azienda.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e Patch, nonché come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, in quel di Altamont (Illinois, Stati Uniti d'America) è "comparso" un annuncio di lavoro che non si vede esattamente tutti i giorni. "Assumiamo. iPhone gratis dopo 6 mesi di lavoro se vengono rispettati i requisiti", si legge nell'affissione presente in un McDonald's.

L'annuncio ha ovviamente attirato particolarmente l'attenzione, in quanto si sta essenzialmente offrendo uno smartphone gratuito ai nuovi dipendenti che si rivelano "più abili e fedeli". Il metodo di assunzione utilizzato dal McDonald's di Altamont ha chiaramente generato un dibattito all'estero, tra chi ritiene che sia giusto fare questo e chi invece pensa che in questo caso si sia "oltrepassato il limite".

Quel che è certo è che si tratta di un periodo non esattamente roseo per il mondo del lavoro e dunque, anche per un'azienda del calibro di McDonald's, può risultare complesso trovare nuovo personale, soprattutto per quel che riguarda lavori da effettuare a stretto contatto con i clienti.