McDonald's 'separa' gli archi del suo logo in periodo di Coronavirus

Il Governo lo sta ripetendo in tutti i modi: è importante stare a casa e uscire solamente per comprovate necessità. Ebbene, McDonald's ha trovato un modo originale per ribadire questo concetto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da AdAge e come potete vedere sul profilo Instagram di McDonald's Brasile, la catena di fast food di origine statunitense ha "separato", in un video, i suoi storici archi dorati. Si tratta di un'iniziativa pensata per ricordarci che è importante stare tutti a casa in questo periodo. Dobbiamo quindi restare separati fisicamente, ma uniti virtualmente ed emotivamente. "Stiamo ancora un po' separati e, insieme, ne usciremo più forti e uniti", si legge nella descrizione del contenuto multimediale.

McDonald's ha inoltre cambiato l'immagine di profilo, mettendone una in cui si vedono gli archi separati. Insomma, l'azienda statunitense sta cercando di trasmettere ai suoi clienti un messaggio importante, attraverso un'immagine molto chiara. L'iniziativa, che ha preso piede nel mercato brasiliano, ha coinvolto gli account social della catena di fast food, da Instagram a Twitter.

Per quanto riguarda il Coronavirus, vi ricordiamo che l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ha lanciato un chatbot ufficiale su WhatsApp (in inglese), che vi consente di ottenere in men che non si dica informazioni verificate. Per fonti in italiano, vi consigliamo di consultare il portale del Ministero della Salute.