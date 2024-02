Quella volta che McDonald's sfidò i dizionari per una definizione

Nel corso degli anni 2000, McDonald's, gigante del fast food noto per i miliardi di hamburger venduti, si è trovato in disaccordo con il Oxford English Dictionary e il Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary.

Al centro della disputa c'era la parola "McJob", termine che entrambi i dizionari avevano incluso con definizioni poco lusinghiere, implicando lavori poco stimolanti, mal pagati e senza prospettive, soprattutto nel settore dei servizi.

Sebbene McDonald's - che oggi fa collaborazioni con Google per l'IA - non fosse menzionato direttamente, il prefisso "Mc" lasciava poco spazio all'immaginazione su quale tipo di lavoro e azienda fossero riferiti.

Jim Cantalupo, allora CEO di McDonald's, espresse il suo disappunto attraverso una lettera aperta pubblicata su Nation’s Restaurant News, sostenendo che i dipendenti del fast food e di altri ristoranti non meritassero tale disprezzo. Sottolineava come il lavoro presso i loro punti vendita insegnasse responsabilità, interazione con i clienti, preparazione del cibo, importanza della pulizia, puntualità e lavoro di squadra, offrendo inoltre opportunità di apprendere competenze di leadership e gestione.

Nel Regno Unito, la situazione si fece più tesa, con McDonald's che valutò azioni legali e propose di modificare la definizione di McJob in qualcosa di più "gratificante". Di fronte alla resistenza dei dizionari, che affermavano di riflettere l'uso popolare delle parole piuttosto che le preferenze di un gruppo specifico, McDonald's lanciò una campagna pubblicitaria nel 2006 per promuovere nuovi termini come McFlexible, McDiscount e McProspects, cercando di ribaltare l'immagine negativa associata a McJob.

A proposito di dizionario, sapete qual è il sinonimo di sinonimo?