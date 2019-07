In meccanica quantistica, piccione e lettera non viaggiano sempre insieme

Classicamente siamo abituati ad immaginare un messaggio collegato a ciò che lo trasporta. Ci immaginiamo una lettera trasportata da un postino o, per i più "old fashion", da un piccione. Nella meccanica quantistica le cose potrebbero essere diverse.

Che si tratti di piccioni, elettroni passanti in un cavo, onde radio da un cellulare o singoli fotoni in una fibra ottica, nella comunicazione standard, c'è sempre una particella o un'onda coinvolta nello scambio di informazioni tra due parti; Prendiamo Sara e Ascanio. Nella meccanica quantistica (che recentemente è riuscita a salvare il gatto di Schrödinger, povero animale), posso far viaggiare una lettera da Sara ad Ascanio, mentre il piccione che la trasporta viaggia da Ascanio a Sara.

In una collaborazione internazionale guidata da Philip Walther, dell'Università di Vienna, insieme all'Università di Cambridge e al MIT, hanno lavorato per implementare un nuovo protocollo di comunicazione controfattuale. Nella comunicazione fotonica standard, l'informazione è codificata in singoli fotoni. L'informazione e i singoli fotoni viaggiano nella stessa direzione. Tuttavia, nella comunicazione controfattuale non è stato trovato alcun corriere che viaggia nella stessa direzione del messaggio.

E allora chi porta il messaggio?

Nessuno. Prima di ricevere il singolo fotone, Ascanio prepara la sua configurazione in base al bit di informazione che desidera inviare. Potrà voler inviare 0 oppure 1 (non proprio una lettera d'amore). In questo modo, invia di nuovo il singolo fotone se vuole inviare un bit 1 o mantiene il fotone nel suo laboratorio se desidera inviare un bit 0. Sara sarà in grado di capire il messaggio di Ascanio osservando se il fotone inviato viene restituito o meno. Pertanto, la presenza e anche l'assenza di singoli fotoni è sufficiente per codificare qualsiasi messaggio.

"Nella nostra implementazione, non c'è traccia del fotone che viaggia nella stessa direzione delle informazioni e siamo in grado di compensare gli errori dei messaggi senza scartare i bit di informazioni." dice I. Alonso Calafell, uno degli autori della pubblicazione.

Combinando quindi una piattaforma fotonica costruita al MIT, insieme a una nuova proposta teorica sviluppata all'Università di Cambridge, uno scienziato dell'Università di Vienna ha contraddetto una premessa cruciale della teoria della comunicazione: che un messaggio è sempre trasportato da particelle fisiche o onde. Simile, sotto alcuni aspetti e con le dovute precauzioni, a quel che avviene nell'entanglement quantistico (che recentemente è stato fotografato). Vi sembra poco forse? D'altronde mica hanno invertito il tempo.