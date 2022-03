La meccanica quantistica e la sua storia: com'è nata e chi sono i geni che contribuirono

La fisica quantistica è un campo in continua evoluzione. Fin dalla sua creazione, questo ramo si è posto l'obiettivo di risolvere alcuni dei problemi atavici del microcosmo fisico, studiando alcune situazioni atomiche e particellari. Da quando però è in atto questo processo? Riscopriamo la storia della meccanica quantistica e i suoi scopritori.

Tra il finire dell’800 e la prima metà del ‘900 iniziò una rivoluzione silenziosa e che richiese molti anni di sviluppo e la mano di vari scienziati, i quali favorirono le prime teorie della meccanica quantistica. Max Planck fu il primo a notare che le equazioni di Ludwig Boltzmann che descrivevano il comportamento dei gas potevano ricollegarsi a un esperimento che stava portando avanti sulla correlazione tra temperatura e colore emesso da un materiale riscaldato.

Il problema era che Boltzmann si basava sull’idea che il gas fosse fatto da particelle, mentre la luce fino a quel momento era considerata unicamente come un’onda. Questa situazione aprì così alla possibilità di vedere anche la luce come un insieme di particelle, con il concetto che divenne molto più concreto nel 1905 quando Einstein pubblicò il suo studio sulla radiazione elettromagnetica, esponendo per la prima volta la teoria che la luce viaggi in “quanti”. Con il suo studio, Einstein fornì anche un approfondimento al fenomeno studiato da Planck qualche anno prima.

Questo dualismo tra onda e particelle significa quindi che la luce, secondo la meccanica quantistica, esiste in entrambi gli stati, e lo stesso vale per altre particelle. Un esempio di questa coesistenza in entrambe le forme viene rivelata nell’esperimento della doppia fenditura: la luce che passa attraverso due sottili fessure e arriva su una lastra fotografica, ma non nella maniera in cui ci si aspetterebbe se la luce avesse solo natura particellare o solo natura ondulatoria, bensì un’unione delle due. Non a caso Richard Feynman definì questo esperimento “il cuore della meccanica quantistica”.

Nel 1925, si palesò anche il contributo di Erwin Schrodinger. Quest'ultimo scienziato contribuì con molte scoperte e ricerche all'ampliamento di questo nuovo campo di studi, dando anche vita all'esempio del gatto di Schrodinger, ma uno dei suoi lavori più importanti riguarda l'equazione di Schrodinger e lo studio approfondito della meccanica ondulatoria, un fenomeno fondamentale per questa branca. L'anno successivo toccò invece a Werner Heisenberg di descrivere la meccanica delle matrici, dando forma a quelli che sono i due punti fondamentali della meccanica quantistica. Partendo da queste due, nei tardi anni '20 continuò lo sviluppo di questa materia, con l'esordio dei postulati di base con la formalizzazione avvenuta grazie agli scienziati Paul Adrien Maurice Dirac, John von Neumann e Hermann Weyl. Sempre negli stessi anni, fu Louis de Broglie ad approfondire con alcune teorie il dualismo onda-particella, cosa che gli valse il premio Nobel nel 1929, mentre il fisico tedesco Wolfgang Pauli espresse il suo Principio di Esclusione di Pauli con cui vinse il premio Nobel nel 1945.

Con questi apporti, si chiuse la fase embrionale della meccanica quantistica e nacque così una disciplina che negli anni successivi portò sempre più scienziati a studiarla. Una volta espressi questi concetti cardine, e i vari studi portarono Einstein nel 1935 a scoprire l'entanglement quantistico, effettuato insieme ai fisici Boris Podolsky e Nathan Rosen. Contemporaneamente, grazie al contributo di Feynman, Dirac e Pauli, oltre a tante altre menti geniali, si consolidò anche la teoria quantistica dei campi.

Insomma, sono molti i nomi che, dalla fine del 1800 a oggi, si sono legati indissolubilmente alla crescita della meccanica quantistica che ancora oggi è in fase di studio e di sviluppo, come dimostrano i progressi sull'informatica quantistica.