I meccanismi di difesa dei tumori sono totalmente casuali: come contrastarli?

Solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato delle cause alla base del Neuroblastoma, mentre oggi a quanto pare, scopriamo che le cellule tumorali utilizzano dei meccanismi di difesa legati alla casualità. Ecco cosa ci svela un nuovo e fondamentale studio.

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Science Advances e condotta dall'istituto australiano di ricerca medica Garvan, ha analizzato la risposta delle cellule tumorali di neuroblastoma. Si tratta di un tumore per il quale circa il 15% dei pazienti non risponde purtroppo ai trattamenti e soprattutto per il quale generalmente si osserva una risposta alle terapie "netta": o funzionano o non funzionano.

Dalle analisi condotte sulle risposte di queste specifiche cellule tumorali ai trattamenti, si è rilevato un "rumore" intrinseco casuale nei meccanismi che conducono all'attivazione della risposta ai farmaci chemioterapici. Come afferma la dott.ssa Sharissa Latham co-autrice dello studio: "I nostri risultati suggeriscono che la genetica non tiene conto di tutto in quanto la risposta ai farmaci puo' essere determinata anche da anche altri meccanismi che dobbiamo imparare a prendere meglio in considerazione".

A quanto pare i dati suggeriscono chiaramente che nel momento in cui le cellule di neuroblastoma entrano in uno stato di resistenza al farmaco, non è più possibile aggirarne le difese. A quanto pare si dovrebbe trovare il modo di inserirsi bloccando i meccanismi di difesa totalmente casuali, prima ancora che la cellula tumorale li inneschi. Tale strategia dovrebbe dunque essere perseguita nelle primissime fasi dei trattamenti, contemporaneamente alla chemioterapia.

Tuttavia, a differenza della radioterapia e del suo controllo, ciò comporterebbe un completo stravolgimento degli attuali protocolli, secondo i quali le nuove terapie possono essere sperimentate solo quando si sono esaurite tutte le opzioni già note.