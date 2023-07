Il Meccanismo di Antikythera, la vera storia del 'quadrante del destino' di Indiana Jones

Il quinto film di Indiana Jones ruota attorno al cosiddetto "quadrante del destino", un dispositivo che altera il tempo, presumibilmente creato dal matematico e inventore greco antico Archimede. Quello visto nel lungometraggi, si basa su un autentico reperto archeologico chiamato la Macchina di Antikythera.

Il reperto venne trovato da subacquei tra i resti di un relitto al largo dell'isola greca di Antikythera nel 1901. Con i suoi ingranaggi e ruote, sembrava un oggetto davvero insolito. Originariamente recuperato come un unico blocco, è stato successivamente diviso in tre componenti separate composte da almeno 82 parti, tra cui 37 ingranaggi di bronzo che si intersecano.

Si pensa che il dispositivo fosse originariamente collocato all'interno di una scatola di legno, erosa molto tempo fa all'interno dell'acqua. Con oltre 2000 anni sopra le spalle, il reperto è il più antico computer analogico del mondo, in grado di prevedere le posizioni del Sole, della Luna e dei pianeti, nonché le eclissi.

Per oltre un secolo, l'oggetto ha lasciato perplessi gli archeologi in quanto sembrava fare affidamento su conoscenze e tecnologie molto avanti rispetto al suo tempo. Per far funzionare la macchina, una persona avrebbe dovuto girare la sua manovella per innescare il movimento di una serie di ingranaggi. Mentre le ruote giravano, queste avrebbe mosso parti del dispositivo per evidenziare diversi simboli e testi greci che mostravano diversi eventi astronomici (come le eclissi, i movimenti dei pianeti, del Sole e della Luna).

James Mangold, regista del nuovo film di Indiana Jones, ha spiegato che questo oggetto è stata l'ispirazione diretta per il film, ma ovviamente non è capace (purtroppo) di viaggiare nel tempo. A proposito, ecco cosa pensano i veri archeologi sull'opera.